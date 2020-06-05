ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia

ГАЗ уже выпускает Skoda. Поэтому отечественный концерн сможет наладить выпуск новой модели «Волги», сделав ее похожей на Skoda Octavia с ее удлиненной колесной базой. Помогать в разработке машины будет немецкий концерн Volkswagen.

Производство планируют запустить на той же линии, где ранее выпускались седаны Volga Siber.

«Волга» будет позиционироваться как автомобиль бизнес-класса. Она получит удлиненную колесную базу и просторный салон.

Пользователи Сети написали, что если цена на автомобиль будет ниже, чем на Toyota Camry, «Волга» заинтересует российских автолюбителей.