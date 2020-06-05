ГАЗ планирует выпустить «Волгу» на базе Skoda Octavia
Горьковский автомобильный завод может выпустить новую «Волгу» на основе чешской Skoda Octavia A8. Об этом сообщил newinform.
ГАЗ уже выпускает Skoda. Поэтому отечественный концерн сможет наладить выпуск новой модели «Волги», сделав ее похожей на Skoda Octavia с ее удлиненной колесной базой. Помогать в разработке машины будет немецкий концерн Volkswagen.
Производство планируют запустить на той же линии, где ранее выпускались седаны Volga Siber.
«Волга» будет позиционироваться как автомобиль бизнес-класса. Она получит удлиненную колесную базу и просторный салон.
Пользователи Сети написали, что если цена на автомобиль будет ниже, чем на Toyota Camry, «Волга» заинтересует российских автолюбителей.