Транспорт 29 мая 2023, 19:02 ГАТИ напомнила петербуржцам, что за парковки на газонах и детских площадках грозит штраф

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Петербуржцы стали чаще получать штрафы за неправильную парковку во дворе, поэтому им напомнили, где именно нельзя оставлять машину. Об этом сообщил сайт телеканала «Санкт-Петербург» со ссылкой на начальника отдела фиксации правонарушений Управления по мониторингу ГАТИ Санкт-Петербурга Антона Кузьменкова.

Он напомнил, что парковаться на детских и спортивных площадках, газонах категорически запрещено. Также нельзя оставлять авто на пешеходных переходах, у контейнерных площадок и на местах, которые загораживают вход в парадную.

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«Транспортное средство расположено непосредственно у подхода в здание, у входа в него. Это место нужно либо для коммунальных служб, для полиции, для скорой, пожарных», — отметил Антон Кузьменков.

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