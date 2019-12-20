«Гандвик-1» спустили на воду в Петербурге

По традиции перед спуском о борт корабля разбили бутылку шампанского.

Ярусолов изготовили на судостроительной компании «Северная верфь» для рыболовецкой компании «Вирма». Стороны заключили договор в 2017 году. Сам проект разработали норвежские специалисты из компании Marin Teknikk.

«Гандвик-1» отвечает всем современным международным экологическим стандартам и техническим решениям. На судне установлено специальное оборудование для безотходной переработки. Также на нем разместили все необходимое для хранения улова на борту.

По данным издания, судно продолжат достраивать. Заказчику ярусолов доставят в 2020 году, траулер получат рыбаки из Карелии.

Помимо него «Северная верфь» разработает для «Вирмы» два судна — «Гандвик-2» и «Гандвик-3». Они нужны для ловли трески и пикши в северных районах Атлантического океана, в Норвежском и Баренцевом морях.

Длина «Гандвика-1» — 59 метров, ширина — 13. На борт могут подняться более 30 членов экипажа, отметил «ПолитЭксперт»