Футуролог: скоро в России появится летающее такси

Он уверен, что компании «Яндекс. Такси» и Uber заинтересованы в создании этой новинки. Также Медведев считает, что в первую очередь такой транспорт появится в регионах с плохой инфраструктурой.

«Может, это может быть какое-то массовое использование для грузовых целей, то есть в сочетании с автоматическим транспортом, в сочетании с контейнерами», предположил Медведев.