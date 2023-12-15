15 декабря 2023, 12:30
Фуры застряли в снегу на Киевском шоссе в Москве
Пробка образовалась на Киевском шоссе в Москве из-за застрявших в снегу фур
Большая пробка образовалась на Киевском шоссе при подъезде к МКАД из-за двух застрявших в снегу фур. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из-за снега на магистрали застряли два большегрузных автомобиля. Затор в направлении подъезда к Московской кольцевой автодороге вырос почти до семи километров. Он образовался еще утром.
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Кроме того, на ЦКАД около деревни Малые Вяземы перевернулась фура. Там также возникли серьезные пробки
В Новой Москве большегруз пришлось спасать прохожим — застрявшую в сугробе фуру выталкивали десять прохожих. Грузовая машина застряла на дороге в поселении Сосенское.
Высота сугробов в столице сегодня обновила исторический рекорд и достигла полуметра. Из-за этого москвичей попросили пересесть на общественный транспорт, чтобы избежать пробок и аварий из-за непогоды.
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