21 ноября 2023, 13:09
Фура заблокировала съезд с МКАД на Новую Ригу
Фуру развернуло на съезде с МКАД на Новую Ригу
У съезда с МКАД на Новую Ригу развернуло фуру, грузовая машина заблокировала движение. Об этом сообщил «360» очевидиц, который поделился кадрами ДТП.
На месте происшествия начали работать экстренные и дорожные службы города. На трассе оказались перекрыты две полосы, из-за чего автомобили не могут проехать.
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О причинах происшествия не сообщалось, как и о наличии пострадавших.
Ранее утром 21 ноября два автомобиля столкнулись на 102-м километре МКАД после развязки с Хабаровской улицей, из-за чего оказался затруднен проезд в сторону Ярославского шоссе. Однако затор быстро удалось ликвидировать.
Также на 88-м километре МКАД столкнулись такси и грузовик, в результате аварии пострадал человек. Очевидцы сообщили, что услышали хлопок и увидели перевернувшийся легковой автомобиль.
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