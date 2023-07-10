Транспорт 10 июля 2023, 15:21 Французские минивэны Citroen Space Tourer начали продавать в России

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Российские автодилеры начали продавать французские минивэны Citroen Space Tourer. По данным «Газеты.Ru», машины везли в страну по параллельному импорту.

Citroen Space Tourer, цены на который начинаются от 5,7 миллиона рублей, имеет безальтернативный двухлитровый 177-сильный турбированный дизельный двигатель и автоматическую коробку передач, написали «Известия».

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Разработчики оснастили транспортное средство фронтальными и боковыми подушками безопасности, системой курсовой устойчивости, датчикам усталости водителя, обогревом стекол и зеркал, системой распознавания дорожных знаков и двухзонным климат-контролем.