Транспорт 26 февраля 2024, 17:09 Французская компания Renault презентовала электрохетчбэк 5 E-Tech

Читать 360tv в

Презентация электрохетчбэка 5 E-Tech, выпущенного в честь модели Renault 5, была проведена накануне французской компанией Renault. Об этом написали «Известия».

Модель построили на новой платформе AmpR Small, предназначенной для машин B-сегмента. В компании рассказали, что на разработку автомобиля ушло три года.

Реклама

Электромоторы у трех типов автомобилей имеют мощности 95 лошадиных сил, 122 лошадиных силы и 150 лошадиных сил. Машина может проехать до 400 километров на одном заряде батареи. Вес электрокара составляет 1500 килограммов. Стоимость новинки составит около 25 тысяч евро.