26 февраля 2024, 17:09
Французская компания Renault презентовала электрохетчбэк 5 E-Tech
Презентация электрохетчбэка 5 E-Tech, выпущенного в честь модели Renault 5, была проведена накануне французской компанией Renault. Об этом написали «Известия».
Модель построили на новой платформе AmpR Small, предназначенной для машин B-сегмента. В компании рассказали, что на разработку автомобиля ушло три года.
Реклама
Электромоторы у трех типов автомобилей имеют мощности 95 лошадиных сил, 122 лошадиных силы и 150 лошадиных сил. Машина может проехать до 400 километров на одном заряде батареи. Вес электрокара составляет 1500 килограммов. Стоимость новинки составит около 25 тысяч евро.
Машины
Реклама
Реклама