Фото плацкартных вагонов будущего появились в Сети

В первом проекте концепция совсем немного отличается от уже существующих вагонов такого типа. Так, на снимке можно заметить хорошо всем знакомый столик, а также две верхние и две нижние полки. Разработчики предполагают в будущем сделать раздвижные перегородки между спальными местами, отдельные столики и ящики для багажа пассажиров, купивших билет на боковые места.

Источник фото: пресс-служба ФПК

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Второй вариант интерьера внешне напоминает капсульные отели с индивидуальными отсеками для отдыха. В этом случае длина полки должна увеличиться больше, чем на 20 сантиметров. Третий проект также предлагает капсульный дизайн мест. Однако в этом варианте полки хотят увеличить лишь на десять сантиметров.

Кроме того, в плацкарте хотят поставить регуляторы воздуха, устройства для бесплатной раздачи воды, вендинговые аппараты, индивидуальные сейфы, душевые комнаты, а также оборудовать зону отдыха и сделать для каждого пассажира розетки.

Когда ФПК утвердит окончательную версию дизайна плацкартных вагонов, пока не известно.