Ford выпустит последнюю модель суперкара GT | 360°

Транспорт 06 октября 2022, 23:30 Поделиться Telegram

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Viber Ford выпустит последнюю модель суперкара GT

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Компания Ford выпустит новую модель Ford GT в спецверсии LM Edition. При этом она станет последней. Всего выйдет 20 подобных машин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Motor.

Машину создадут в честь победы компании в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. В тот момент GT победил в классе LMGTE Pro.

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В автомобиле появится новый шильдик, также он будет обладать уникальной расцветкой и новым декором.

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