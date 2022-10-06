Ford выпустит последнюю модель суперкара GT | 360°

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Ford выпустит последнюю модель суперкара GT

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Компания Ford выпустит новую модель Ford GT в спецверсии LM Edition. При этом она станет последней. Всего выйдет 20 подобных машин. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на портал Motor.

Машину создадут в честь победы компании в марафоне «24 часа Ле-Мана» 2016 года. В тот момент GT победил в классе LMGTE Pro.

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В автомобиле появится новый шильдик, также он будет обладать уникальной расцветкой и новым декором.

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