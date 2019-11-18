Ford выпустил электро-кроссовер Mustang Mach-E

По данным издания, новинка американского автопрома представляет собой купеобразный кроссовер, оснащенный движком мощностью 258 «лошадок». На любителей высоких скоростей рассчитан вариант GT, чья мощность составляет 465 лошадиных сил.

Базовая версия получила салон из искусственной кожи, мультимедийную систему Sync 4 c 15,5-дюймовым экраном, а также батарею емкостью 75,7 кВт*ч, которой хватит на 340 километров.

С учетом льгот стоимость электрокара составит 35 тысяч долларов. Модификацию GT оценили более высоко. Ее цена — 50 тысяч.