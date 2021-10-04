Ford стал самым популярным автомобилем в США в 2021 году

Автомобильные эксперты составили топ-пять машин на американском авторынке в 2021 году. Об этом сообщили NJcar.

Первую строчку рейтинга занял пикап Ford F-150, несмотря на снижение продаж на 8%. За этот год его приобрели 512 тысяч американцев.

Тиражом 325 тысяч экземпляров разошелся автомобиль Toyota RAV4. Он занял второе место. Бронза досталась автомобилю Honda CR-V. Эту модель приобрели 298 тысяч американцев.

Автомобиль Toyota Camry стал четвертым по популярности в стране. Всего было реализовано 265 тысяч экземпляров.

Завершающее место в списке досталось седану Toyota Corolla. Всего было куплено 228 тысяч машин, передали Nation News.