Ford откажется от производства двух моделей

Руководители фирмы планируют произвести последние автомобили Lincoln MKZ и Ford Fusion до 21 июня. Из легковых машин в компании останутся только Mustang и Continental. В ближайшие два-три года цикл производства линейки Lincoln прекратят полностью.

Такие меры приняли для того, чтобы освободить на предприятии ресурсы для работы над новым кроссовером Bronco Sport. Дальнейшие автомобили Ford будут пикапами, внедорожниками и кроссоверами.