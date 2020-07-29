Forbes назвал компанию Toyota самым дорогим автобрендом в мире

Уточняется, что стоимость бренда, занимающего 11-е место в общем перечне, оценили приблизительно в 41,5 миллиарда долларов. По словам аналитиков, эта цифра на 7% меньше показателя за минувший год, информирует газета «Известия».

Второе место заняла компания Mercedes-Benz с 28,5 миллиарда долларов. Она находится на 23-й позиции в общем списке. На 27-й строчке расположилась компания BMW с показателем 25,9 миллиарда долларов.

Также в пятерку самых дорогих автомобильных брендов в мире вошли Honda и Audi.

Ранее автоконцерн Mitsubishi Motors сообщил, что с будущего года собирается отказаться от производства одной из своих самых популярных моделей — внедорожника Pajero. По информации зарубежных СМИ, японский автоконцерн уже приступил к разработке плана закрытия дочернего предприятия Pajero Manufacturing, которое расположено в префектуре Гифу. Для рынка Японии производство модели прекратили еще в прошлом году.