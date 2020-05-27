Фонд развития промышленности выделит кредит на выпуск новой Lada Niva

Государственные средства направят для локализации производства реечного рулевого механизма. Их создают на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.

Предполагается, что реализация проекта потребует 252,8 миллиона рублей. Из них 192 миллиона выделять в ФРП.

Механизм необходим для выпуска обновленных автомобилей Lada Granta и Lada Niva.