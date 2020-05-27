Фонд развития промышленности выделит кредит на выпуск новой Lada Niva
Компания «Рулевые системы» из Тольятти поставляет гидроусилители рубля для «АвтоВАЗа». В Фонде развития промышленности (ФРП) решили предоставить льготный кредит для организации. Об этом сообщила «Политика сегодня».
Государственные средства направят для локализации производства реечного рулевого механизма. Их создают на платформе Renault-Nissan CMF-B-LS.
Предполагается, что реализация проекта потребует 252,8 миллиона рублей. Из них 192 миллиона выделять в ФРП.
Механизм необходим для выпуска обновленных автомобилей Lada Granta и Lada Niva.