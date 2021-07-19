Флешмоб с участием трамвая «Американка» состоялся в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге прошло театральное представление, в котором принял участие туристический трамвай по прозвищу «Американка». Событие приурочили к фестивалю «Опера всем» и 18-летию издания «Петербургский дневник», рассказал Рitеr.ТV.

Зрители смогли побывать в атмосфере старинного Петербурга. На ленинградском трамвае ЛМ-33 проехались актеры в роли распространителей газет. Г лавным лицом театрального флешмоба выступила солистка «Мюзик Холла» и участница фестиваля «Опера-всем!» Анна Викулина.