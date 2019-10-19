Пестрые тапочки и куча еды. Финская журналистка провела сутки в российском плацкарте

Больше всего путешественницу поразил внешний вид попутчиков. Обычно россияне одеты с иголочки, но вот проводницу они ждут для проверки билетов в «пестрых тапочках и симпатичных домашних костюмах». Такое она увидела впервые.

Сам вагон напомнил журналистке хостел: вместе едут и мужчины, и женщины. По словам сотрудницы газеты, ей повезло. Попутчики-женщины вели себя тихо. Поэтому опасения не подтвердились: шумная компания — «любителей выпить» — не пришла. С Йесканен ехали семьи с детьми, семейные пары и одинокие женщины.

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Журналистка и не думала, что пассажиры с таким аппетитом накинутся на еду. Они доставали из сумок-холодильников на завтрак круг колбасы, хлеб, помидоры, сливочный сыр, сушки, мармелад и быстрорастворимый кофе. Проводница тоже выкладывала на подоконник разные снэки, отметила она. Йесканен попробовала пирожки на одной из станций, но разочаровалась. Тесто оказалось сыроватым, а от начинки было только название.

Всю поездку девушка восхищалась видами из окна. Представительницу СМИ поразила российская природа.

«Чем дальше мы едем, тем интереснее становятся пейзажи. На сопки можно смотреть бесконечно!» — написала Йесканен.

Путешествие растянулось на сутки, но журналистка выдержала его без проблем. Пока она добиралась из пункта А в пункт Б, прочитала 300 страниц романа.