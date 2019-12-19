Финского журналиста удивили российские поезда
Финский журналист Эркка Микконен в издании Yle рассказал о своем путешествии по России на поезде. Он обратил внимание на точность российских поездов. Об этом сообщило ИА Nation News.
Представитель прессы подчеркнул, что по России лучше путешествовать на поезде. Такие поездки приносят особое удовольствие, а сотрудники железных дорог «создают атмосферу старого света».
По словам Микконена, проводники проявляют искреннюю заботу о пассажирах, а те в свою очередь с рады пообщаться с попутчиками.
Автор статьи удивился тому, что поезда в России следуют по точному расписанию. При этом он напомнил, что погодные условия для поездки не всегда могут быть благоприятными.
Журналист рассказал, что преодолел несколько тысяч километров по России и другим странам. Санкт-Петербург и Ницца произвели на него наибольшее впечатление.
«Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — заключил Микконен.