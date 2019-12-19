Финского журналиста удивили российские поезда

Представитель прессы подчеркнул, что по России лучше путешествовать на поезде. Такие поездки приносят особое удовольствие, а сотрудники железных дорог «создают атмосферу старого света».

По словам Микконена, проводники проявляют искреннюю заботу о пассажирах, а те в свою очередь с рады пообщаться с попутчиками.

Автор статьи удивился тому, что поезда в России следуют по точному расписанию. При этом он напомнил, что погодные условия для поездки не всегда могут быть благоприятными.

Журналист рассказал, что преодолел несколько тысяч километров по России и другим странам. Санкт-Петербург и Ницца произвели на него наибольшее впечатление.

«Поезда помогли мне прочувствовать дальние расстояния», — заключил Микконен.