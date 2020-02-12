Финны попросили ввести налог на авиабилеты из-за жаркого климата

Подобный налог действует в Швеции, где пассажиры дополнительно платят от шести до сорока евро (400-2750 рублей) за билет в зависимости от длины маршрута.

Прошлой осенью гражданская инициатива с требованием к правительству Финляндии ввести этот сбор и в республике преодолела необходимый минимальный порог в 50 тысяч голосов. Сегодня ее направили в финский парламент.

Те, кто подписал инициативу, отмечают, что авиаперевозки наносят большой вред климату, и с помощью удорожания билетов хотят сократить число рейсов. В Швеции экосбор действительно привел к уменьшению числа авиапассажиров.

Теперь петицию рассмотрят профильные комитеты в парламенте. Среди парламентских фракций инициатива пользуется поддержкой, отметило издание.