Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник

Уже две недели в Финляндии проходят забастовки почтальонов, работающих днем. Сейчас ситуация зашла в тупик — переговоры ни к чему не приводят. К решению проблемы даже подключилось правительство.

Забастовка экипажей Lufthansa заблокировала 700 рейсов Подробнее

Почтальоны требуют перевести себя из одного юридического лица почтовой организации в другое, также они хотят уйти в другой профсоюз. Finnair поддерживает их и ранее заявила об отмене 250 из 377 рейсов, выполняемых в понедельник.

«Отменены рейсы в понедельник из Хельсинки в Москву и обратно, отменены рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно», — говорится в сообщении.

Ежедневно компания совершает около шести рейсов в Москву, в Санкт-Петербург Finnair является единственным перевозчиком.