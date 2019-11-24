Finnair отменила все рейсы в Россию в понедельник
Самолеты авиакомпании Finnair в понедельник не будут летать в Россию и обратно. Причиной стала забастовка солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на сообщение перевозчика.
Уже две недели в Финляндии проходят забастовки почтальонов, работающих днем. Сейчас ситуация зашла в тупик — переговоры ни к чему не приводят. К решению проблемы даже подключилось правительство.
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Почтальоны требуют перевести себя из одного юридического лица почтовой организации в другое, также они хотят уйти в другой профсоюз. Finnair поддерживает их и ранее заявила об отмене 250 из 377 рейсов, выполняемых в понедельник.
«Отменены рейсы в понедельник из Хельсинки в Москву и обратно, отменены рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно», — говорится в сообщении.
Ежедневно компания совершает около шести рейсов в Москву, в Санкт-Петербург Finnair является единственным перевозчиком.