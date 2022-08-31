Финляндия списала все ходившие между Петербургом и Хельсинки поезда

Финская государственная железнодорожная компания VR списала все поезда Allegro. Составы перевозили пассажиров между Петербургом и Хельсинки.

«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 миллиона евро», — заявила компания в своей финансовой отчетности за первое полугодие.

Поезда Allegro курсировали между Хельсинки и Петербургом с конца 2010 года. Их собственником является предприятие Oy Karelian Trains Ltd, созданное в 2006 году ОАО «Российские железные дороги» и VR Group. Компания зарегистрирована в Хельсинки, а железнодорожные операторы владеют ее акциями в равных долях.

Как пояснил исполняющий обязанности управляющего директора VR Group Топи Симола, компания решила приостановить всю связанную с Россией работу из-за санкций. К концу 2022 года оператор намерен остановить грузовые перевозки на восточном направлении. Все ассоциированные и дочерние компании, связанные с этими грузоперевозками, планируется продать.