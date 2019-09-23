Финишная прямая. В Подольске завершился основной этап строительства надземного перехода

В Подольске завершили монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Подольске завершен монтаж пролетного строения надземного пешеходного перехода на Старосимферопольском шоссе в районе жилых комплексов «Бородино» и «Весенний». Это — один из главных этапов в строительстве сооружения. Специалисты приступили к монтажу пролета в субботу вечером и завершили процесс в ночь на воскресенье. Вес конструкции составил 60 тонн, а длина — 46 метров.

«Переход обеспечит транспортную доступность для жителей жилых комплексов „Бородино“ и „Весенний“ через Старосимферопольское шоссе. Завершение монтажа пролетного строения позволит уже на этой неделе приступить к остеклению перехода. Завершить строительство объекта планируется в октябре 2019 года», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Конструкция перехода стоит на двух опорах, оборудованных лестницами и подъемными платформами для доступа маломобильных групп населения.

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Для удобства жителей рядом с надземным переходом также ведется обустройство пешеходных зон и строительство двух остановок общественного транспорта. Кроме того, в рамках строительства запланированы работы по усилению существующей сети ливневой канализации и озеленению прилегающей территории. Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения общественного порядка на переходе будет установлена камера наружного видеонаблюдения.

Строительство надземного перехода началось в январе 2019 года по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, к которому с соответствующей просьбой обратились жители жилых комплексов «Бородино» и «Весенний».