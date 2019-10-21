Финальные испытания тяжелой техникой провели на новом мосту в Балашихе

В Балашихе откроют новую эстакаду. На путепроводе прошли финальные испытания тяжелой техникой. На прочность конструкцию проверяли многотонные большегрузы.

Длина эстакады — почти 300 метров, планируется, что в день по ней будет проезжать 30 тысяч автомобилей.

Специалисты проверили амплитуду колебаний частей строения, которые неизбежны при движении тяжелого транспорта. Также оценивают так называемый прогиб конструкции, когда на нем находится техника.

Источник фото: телеканал «360»

«В данном случае порядка 60 миллиметров, это вполне допустимая величина для такой длины пролета. Максимальная величина допускается — одна четырехсотая от длины», — рассказал заведующий лабораторией испытания мостов Владимир Мыцик.

Источник фото: телеканал «360»

Новый путепровод в Балашихе позволит связать два микрорайона Салтыковка городского округа, а также ликвидировать железнодорожный переезд.