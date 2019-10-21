  • Финальные испытания тяжелой техникой провели на новом мосту в Балашихе

    21 октября 2019, 18:23

    Анастасия Максимовских, Мария Филиппова

    В Балашихе откроют новую эстакаду. На путепроводе прошли финальные испытания тяжелой техникой. На прочность конструкцию проверяли многотонные большегрузы.
    Финальные испытания тяжелой техникой провели на новом мосту в Балашихе

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    Длина эстакады — почти 300 метров, планируется, что в день по ней будет проезжать 30 тысяч автомобилей.

    Специалисты проверили амплитуду колебаний частей строения, которые неизбежны при движении тяжелого транспорта. Также оценивают так называемый прогиб конструкции, когда на нем находится техника.

    Финальные испытания тяжелой техникой провели на новом мосту в Балашихе | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    «В данном случае порядка 60 миллиметров, это вполне допустимая величина для такой длины пролета. Максимальная величина допускается — одна четырехсотая от длины», — рассказал заведующий лабораторией испытания мостов Владимир Мыцик.

    Финальные испытания тяжелой техникой провели на новом мосту в Балашихе | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Новый путепровод в Балашихе позволит связать два микрорайона Салтыковка городского округа, а также ликвидировать железнодорожный переезд.