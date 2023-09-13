Транспорт 13 сентября 2023, 18:52 Финал заезда на ретроавтомобилях пройдет в Москве 17 сентября Финал ретроралли пройдет на Северном речном вокзале в Москве 17 сентября Unsplash

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В это воскресенье, 17 сентября, на Северном речном вокзале пройдут финальные гонки на ретроавтомобилях. Мероприятие приурочили к фестивалю «Московская осень». Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта.

Заезды начнутся с 12:00. Спортсмены мирового уровня преодолеют 100 километров по дорогам Москвы в общем потоке автомобилей. Они должны будут не только пройти все контрольные точки, но и при этом соблюсти правила ПДД.

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Кроме этого, зрители смогут рассмотреть редкие машины до начала гонок.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в свою очередь отметил, что Северный речной вокзал — площадка, где регулярно проходят фестивали, праздники и бесплатные мероприятия.

«На выставке можно будет увидеть больше 70 уникальных экспонатов» — уточнил он.

Перед гостями предстанут такие автомобили как «Плимут П-3» 1937 года, «Форд Ф-100» 1955 года, «Татра 87» 1942 года и многие другие.

Ранее стало известно, что традиционный осенний мотопарад пройдет в Москве 23 сентября.