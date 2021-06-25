Ferrari представил новый суперкар 296 GTB

Итальянская компания Ferrari представила новый спорткар — 296 GTB (Gran Turismo Berlinetta). Об этом сообщил «Тарантас Ньюс».

Кузов авто выполнен в фирменной стилистике итальянского бренда. На дизайн повлияла модель 250 LM от 1963 года выпуска.

Всего в салоне установлено три экрана — панель приборов, экран перед пассажиром и проекционный дисплей. Все они остаются черными до нажатия кнопки старта движка. Кнопки управления — сенсорные.

Спорткар работает на современном бензиновом турбодвигателе V6, совмещенном с восьмиступенчатой ​​роботизированной коробкой передач. Между ними установлен электромотор MGU-K, отметила «Экономика сегодня».

Электронные системы специально модифицированы для спортивной машины. Аккумулятор позволяет преодолеть на одной тяге до 25 километров с максимальной скоростью 135 километров в час.

Иномарка разгоняется до 100 километров в час за 2,9 секунды, а до 200 километров в час — за 7,3 секунды. Максимальная скорость — 330 километров в час.

296 GTB выйдет на рынок Европы в 2022 году. Стартовая стоимость автомобиля — 269 тысяч евро.