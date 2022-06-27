«Ферма» для трамваев появится в Петербурге

Новая трамвайная линия появится в Санкт-Петербурге от станции метро «Купчино» через Шушары в Славянку. Для нее построят четыре эстакады и три моста. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Длина новых построек составит около трех километров. Их возведут для того, чтобы трамваи смогли двигаться над реками Волковка, Кузьминка и Славянка. Кроме того, трамваи не будут пересекать транспортные артерии и не помешают движению автомобилей.

«Уникальность проекта в том, что одна из эстакад пройдет третьим уровнем над кольцевой автодорогой. Это особая конструкция, так называемая „ферма“, благодаря которой из трамвая будет открываться необыкновенный вид. В Петербурге такого еще не было», — заявил председатель Комитета по инвестициям Роман Голованов.