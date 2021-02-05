Фейковые сигналы устроили в ночной Москве «пробки в 10 баллов»

Московские водители в ночь на пятницу, 5 февраля, столкнулись с тем, что сервис «Яндекс.Пробки» показал заторы на дорогах в 10 баллов. На схожем сервисе Google Maps дороги были свободны.

Представитель компании в беседе с РИА «Новости» заявил, что причиной сбоя стали фейковые сигналы GPS. Карта формируется из анонимных треков, которые присылают водители.

«Этой ночью в „Яндекс.Пробки“ поступило большое число фейковых сигналов GPS. Специалисты сервиса оперативно обнаружили и устранили проблему до того, как водители массово выехали утром на дороги», — заявил представитель сервиса.

Минувшей ночью на «Яндекс.Картах» все дороги Москвы, включая МКАД и Третье транспортное кольцо, окрасились в красный цвет, означающий максимальную загруженность в 10 баллов. На карте появились отметки о дорожных работах, авариях и опасных участках.