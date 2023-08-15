Транспорт 15 августа 2023, 12:15 Фейк: водителей Крыма призвали запастись бензином на фоне дефицита топлива Короткую задержку поставок топлива в Крым выдали за дефицит РИА «Новости»

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Автомобилистов Крыма призвали закупать бензин на фоне растущего дефицита топлива на заправках. Такую информацию начали распространять украинские средства массовой информации в конце прошлой недели после временного закрытия железнодорожной части Крымского моста. Но задержка с поставками горючего составила всего несколько часов.

Фейк

Крым столкнулся с дефицитом топлива. Водителей призвали закупать бензин впрок.

Правда

Железнодорожную часть Крымского моста временно остановили после очередной попытки украинских боевиков провести атаку на переправу. Это привело к временной технической задержке с поставками топлива на заправки. Но уже к вечеру субботы ситуация стабилизировалась.

Председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк в своем Telegram-канале сообщил, что топливо в республику поступает в достаточных объемах.

«Горюче-смазочные материалы поступили на полуостров Крым. До 17:00 они появятся на всех автозаправочных станциях. Ситуацию контролирую лично», — написал он.

Глава правительства полуострова призвал жителей сообщать о необоснованных попытках владельцев заправок повышать цены под предлогом дефицита и попытках нажиться за счет панических слухов.

Информация о том, что Крым столкнулся с дефицитом топлива и водителям советуют запасаться бензином, недостоверна. Слухи вызвала небольшая задержка с поставками горючего из-за временного закрытия железнодорожной части Крымского моста.

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