Фейк: в «Яндекс.Такси» появились автомобили Lada Granta без подушек безопасности и ABS

Российские таксопарки купили «антикризисные модификации» Lada Grantа, в которых нет подушек безопасности и антиблокировочной системы тормозов. Такую новость опубликовал сайт Carsweek. Для антифейк-платформы «Лапша» «360» подготовил опровержение данной информации.

Фейк

Несколько сайтов автомобильной тематики (в том числе Carsweek) накануне начали распространять информацию о появлении в российских таксопарках новой модификаций Lada Granta без подушек безопасности и ABS. При этом, по данным сайта, такие машины оказались подключены к сервису «Яндекс.Такси» в одном из самарских автопарков, также распространялась информация о том, что подобные Lada могут появиться и в нижегородском парке Yaarc. В новости присутствовал комментарий представителя фирмы о возможности подключения «модифицированных» машин к агрегатору, но при этом отсутствовало подтверждение компанией факта приобретения таких авто или их вывода на маршруты.

Правда

Информация недостоверна, через несколько часов ее опровергли в самом сервисе «Яндекс.Такси». У таксопарков, с которыми сотрудничает сервис, нет моделей без подушек безопасности или антиблокировочной системы тормозов.

«У таксопарков, с которыми сотрудничает наш сервис, нет моделей, о которых вы спрашиваете», — сообщили в пресс-службе «Яндекс.Такси» в ответ на запрос агентства новостей «Москва».

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.