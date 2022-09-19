Российские пассажирские самолеты выходят из строя. Фейк | 360°

Транспорт 19 сентября 2022, 13:11 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: аппаратура российских самолетов выходит из строя из-за санкций Информация о массовых неисправностях аппаратуры российских самолетов оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети распространяется информация о том, что аппаратура в российских пассажирских самолетах выходит из строя из-за санкций, введенных западными странами. «360» разобрался в ситуации.

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Фейк

В Telegram-каналах и на YouTube публикуют видео, демонстрирующее «неисправности» российских пассажирских лайнеров. Ролик снят в кабине одного из самолетов с «большим количеством неработающей аппаратуры», о чем якобы свидетельствуют желтые наклейки INOP на приборах. По словам авторов поста, это связано с санкциями, введенными Западом против Москвы, и дефицитом запчастей.

Правда

Определить, когда снят ролик, нельзя, однако впервые он появился еще в 2021 году, а с лета начал распространяться в Сети. В самом начале в кадр попадает буквосочетание VP-BVO — это бортовой номер самолета, прописанный на панели приборов, чтобы пилоты могли быстро сообщить его по запросу. Судя по номеру, видео сделано в кабине Airbus A321-231, который с июля 2018-го по декабрь 2021-го эксплуатировала авиакомпания Red Wings. Сертификат летной годности воздушного судна истек 4 сентября 2021 года, его нынешний статус — «на хранении».

Следовательно, невозможно утверждать, что технические неисправности возникли из-за антироссийских санкций. Сами пилоты на видео ничего об этом не говорят, а только утверждают, что никогда не сталкивались с таким числом неисправностей. Самолет совершил первый полет еще в 2002 году и почти за 20 лет сменил трех эксплуатантов — вероятно, именно поэтому лайнер переместили на хранение.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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