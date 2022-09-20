Российских пилотов массово увольняют после экзаменов. Это фейк | 360°

Транспорт 20 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Фейк: российские авиакомпании проводят скрытые увольнения пилотов Сообщения СМИ о скрытых увольнениях пилотов после экзаменов оказались фейком РИА «Новости»

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СМИ сообщили, что российские авиакомпании проводят массовые «скрытые увольнения» пилотов по результатам внутренних экзаменов. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Издание «Коммерсант» со ссылкой на письмо Шереметьевского профсоюза летного состава в Росавиацию сообщило, что авиакомпании начали «скрытно» увольнять пилотов, проваливших внеочередные внутренние экзамены. Причем в этой же статье говорится, что каждая сессия подготовки на тренажере определенного типа самолетов, которые летчики обязаны проходить раз в полгода, стоит три-четыре тысячи евро.

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Если пилот в первый раз не справляется с проверкой, он должен снова пройти обучение, а расходы его работодателя удваиваются. Только после второй безуспешной попытки с ним могут прекратить сотрудничество. Сами авиакомпании назвали способ увольнения через экзамены слишком затратным.

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Правда

Как минимум три авиакомпании опровергли сообщения СМИ о массовом увольнении летчиков: некоторые, напротив, даже сообщили о нехватке пилотов. В Росавиации о каких-либо жалобах на внеплановые проверки от работодателей тоже не слышали.

Еще в 2017 году федеральное агентство всерьез занялось качеством подготовки летчиков: ужесточили проверки авиационных учебных центров, некоторые из них закрыли, а специалистов лишили лицензий. Дело в том, что многие частные организации проводили обучение по сокращенной программе в нарушение Федеральных авиационных правил. Внимание на ситуацию с кадрами власти обратили после авиакатастрофы в Казани в 2013 году.

Следовательно, никакой проблемы массовых увольнений на основании проваленных экзаменов нет. А если такие единичные случаи встречаются, это вполне законный процесс, цель которого — повысить безопасность гражданских перевозок.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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