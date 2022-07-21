Фейк: кассирам метро Москвы запретили принимать наличные у пассажиров

В социальных сетях распространилось видео, авторы которого утверждают, что теперь пополнить карту «Тройка» или купить билет можно только через безналичный расчет. Якобы кассирам запретили общаться с людьми и брать у них наличные деньги. По мнению создателей ролика, речь идет о начале «цифрового рабства». Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что произошло с кассами московского метро.

Фейк

Видео о «цифровом рабстве» в метро Москвы опубликовали участники сообщества «Проект: Проснись, Нео!» во «ВКонтакте». При переходе на страницу появляется плашка-предупреждение: «Сообщество может содержать недостоверную информацию».

Источник фото: vk.com/ppneo

В ролике автор показывает вестибюль станции метро «Царицыно». Он обращает внимание на закрытые кассы и заявляет, что работают только аппараты.

«Вот так вот и гонят нас в „цифробесие“», — резюмирует автор видео.

В подписи к видео говорится, что теперь в московском метро оплатить проезд можно только безналичным расчетом. Якобы кассирам запретили общаться с пассажирами и брать наличные деньги.

Правда

На некоторых станциях метро с июня кассиры работают только в утренние и вечерние часы пик 7:00–10:00 и 17:00–20:00.

На станции метро «Царицыно» изменился режим работы всех касс. В северном вестибюле купить билет сотрудников можно с 8:30, в южном — с 10:30. Также на месте работает 15 автоматов, которые принимают купюры. Для помощи пассажирам на месте всегда есть дежурный кассир.

Московское метро изменило работу касс, потому что 70% пассажиров перестали ими пользоваться. Сокращение началось еще зимой, а к лету значительно выросло.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.