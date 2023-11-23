Транспорт 23 ноября 2023, 15:10 Фейк: экстренно севший в новосибирском поле самолет не вывезут из-за нехватки техсредств Проукраинские паблики сфабриковали новость о вывозе севшего в поле Airbus A320

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Проукраинские паблики заявили, что экстренно севший в поле Новосибирской области самолет не удастся эвакуировать. Якобы для этого не хватает технических средств. Однако сценарии для перемещения борта давно проработали.

Фейк

Один из проукраинских пабликов разместил пост, в котором утверждал о якобы отсутствии возможностей эвакуации с поля в Новосибирской области Airbus A320 «Уральских авиалиний». Акцент в публикации сделали на том, что ЧП с самолетом произошло из-за износа неких деталей. По версии паблика, их должна была поставить компания-производитель. И теперь воздушное судно останется в месте посадки, обнесенном забором.

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Правда

В официальном Telegram-канале «Уральских авиалиний» отмечали, что самолет способен передвигаться самостоятельно. Назначенные процедуры и исследования показали, что восстановительный ремонт двигателям не нужен.

Для перемещения Airbus A320 с поля проработали несколько вариантов действий. Лайнер готовят к полету, освобождают от внутренней пассажирской инфраструктуры, проверяют как узлы, так и саму конструкцию. Забор на месте экстренной посадки установили для обеспечения безопасности.

По одному из сценариев эвакуации, Airbus разгонят по подмерзшему грунту после выравнивания отдельного участка поля. На процесс эвакуации может уйти несколько месяцев. Для этого нужно дождаться наступления холодов.

Таким образом, информация о том, что Россия не имеет технических средств для эвакуации из поля в Новосибирской области Airbus A320 «Уральских авиалиний», недостоверна. В действительности идет подготовительный период и ожидание заморозков для того, чтобы создать взлетные условия для лайнера.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.