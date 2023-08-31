31 августа 2023, 13:04
Фейк: движение судов в районе Балаклавы приостановили до 4 сентября
Сообщения о закрытии движения в районе Балаклавы для судов оказались фейком
Сообщения о том, что движение для судов в Черном море в районе Балаклавы закрыли на несколько дней, появились в Сети. «360» объясняет, почему данные слухи оказались фейком.
Фейк
Некоторые Telegram-каналы написали, что командующий Черноморским флотом дал указание закрыть для судов движение в районе Балаклавы Якобы такая мера должна действовать до 4 сентября.
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Правда
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с опровержением в своем Telegram-канале.
«Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать. Те, кто каким-то образом ссылается на документы от флота, даже не смогли правильно их прочитать», — написал он.
По его словам, речь шла только о конкретном месте, где флот проводил необходимые работы. Сейчас они уже закончены, и запрет на хождение судов в определенном квадрате уже сняли, пояснил он. Развожаев добавил, что движение в районе Балаклавы осуществляется в обычном режиме.
Таким образом, сведения о закрытии акватории в районе Балаклавы для судов до 4 сентября по приказу командующего Черноморским флотом недостоверны и являются фейком.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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