Транспорт 31 августа 2023, 13:04 Фейк: движение судов в районе Балаклавы приостановили до 4 сентября Сообщения о закрытии движения в районе Балаклавы для судов оказались фейком РИА «Новости»

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Сообщения о том, что движение для судов в Черном море в районе Балаклавы закрыли на несколько дней, появились в Сети. «360» объясняет, почему данные слухи оказались фейком.

Фейк

Некоторые Telegram-каналы написали, что командующий Черноморским флотом дал указание закрыть для судов движение в районе Балаклавы Якобы такая мера должна действовать до 4 сентября.

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Правда

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев выступил с опровержением в своем Telegram-канале.

«Это ложь. Весь рейд никто не собирался перекрывать. Те, кто каким-то образом ссылается на документы от флота, даже не смогли правильно их прочитать», — написал он.

По его словам, речь шла только о конкретном месте, где флот проводил необходимые работы. Сейчас они уже закончены, и запрет на хождение судов в определенном квадрате уже сняли, пояснил он. Развожаев добавил, что движение в районе Балаклавы осуществляется в обычном режиме.

Таким образом, сведения о закрытии акватории в районе Балаклавы для судов до 4 сентября по приказу командующего Черноморским флотом недостоверны и являются фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.