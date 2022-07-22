Фейк: авиакомпания S7 начнет перевозить заключенных среди пассажиров

Пассажиров авиакомпании S7 напугали, что теперь на рейсах между Якутском и Иркутском их соседями станут заключенные колоний, в том числе психически нездоровые. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что заключенных перевозят на самолетах, но все обстоит немного не так.

Фейк

О контракте между якутским управлением ФСИН и авиакомпанией S7 по перевозке заключенных, конвоиров и врачей, которые будут сопровождать психически нездоровых осужденных, сообщил Telegram-канал Mash.

Согласно опубликованному документу, перевозчик пустит в салон всех указанных лиц во время обычных пассажирских рейсов между Якутском и Иркутском. Авторы сообщения заявили, что отказаться от неудобного соседства можно только при наличии свободных мест на борту.

Правда

В пресс-службе S7 объяснили, что перевозка заключенных рядом с обычными пассажирами невозможна. Таких людей всегда сопровождают не менее трех конвоиров или медицинский персонал, если осужденного отправили на принудительное лечение.

Такие группы всегда летят только в конце салона, где осужденный со всех сторон окружен сопровождающими. К пассажирам заключенных не подсаживают. Это запрещают требования безопасности, которые действуют на протяжении всего перелета.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.