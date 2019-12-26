Федерация автовладельцев: получать номера в салонах станет возможно летом

Система регистрации автомобиля в автосалоне начнет работать только следующим летом. Такое мнение высказал председатель Федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

«Должны выйти еще пять различных приказов, которые распишут все требования к автосалонам. В январе, возможно, документы только опубликуют, потом составят список центров, в которых регистрация будет возможна. В лучшем случае, система заработает ближе к лету», — заявил Форманчук в комментарии Ura.ru.

Чтобы нововведения заработали правильно, сначала систему нужно опробовать в нескольких регионах страны, считает эксперт. По его словам, подобный эксперимент нужно было запустить еще 10 лет назад. Форманчука возмутил тот факт, что в итоге к такому решению пришли, не проконсультировавшись с дилерами.

«Но сделали как обычно: не посоветовались с дилерами, а просто придумали закон», — отметил он.

Ранее стало известно, что премьер Дмитрий Медведев подписал постановление о регистрации новых машин в автосалонах. Решение вступит в силу с 1 января 2020 года. Это значит, что свидетельство о регистрации и государственные регистрационные знаки можно будет получать прямо в автосалоне.