13 июля 2023, 17:51
«ФедералПресс»: при многочасовом перелете лучше пить больше воды и отказаться от алкоголя
Многочасовой перелет — испытание не из простых, многие люди с трудом переносят долгое нахождение в воздухе. Чтобы полет вышел наиболее комфортным, нужно соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщил «ФедералПресс».
Например, лучше выбирать дневные перелеты, потому что многим бывает тяжело спать в самолетах, из-за чего нарушается режим. Также рекомендуется взять с собой специальную подушку и заранее подготовить развлечения для себя: книгу, игру или фильм на ноутбуке.
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Также следует пить больше простой негазированной воды и отдавать предпочтение полезной пище. А от кофе и алкоголя лучше отказаться из-за слишком сухого воздуха на борту.
Самолеты
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