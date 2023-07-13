Транспорт 13 июля 2023, 17:51 «ФедералПресс»: при многочасовом перелете лучше пить больше воды и отказаться от алкоголя

Читать 360tv в

Многочасовой перелет — испытание не из простых, многие люди с трудом переносят долгое нахождение в воздухе. Чтобы полет вышел наиболее комфортным, нужно соблюдать несколько простых правил. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Например, лучше выбирать дневные перелеты, потому что многим бывает тяжело спать в самолетах, из-за чего нарушается режим. Также рекомендуется взять с собой специальную подушку и заранее подготовить развлечения для себя: книгу, игру или фильм на ноутбуке.

Реклама

Также следует пить больше простой негазированной воды и отдавать предпочтение полезной пище. А от кофе и алкоголя лучше отказаться из-за слишком сухого воздуха на борту.

Авторы: