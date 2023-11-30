Транспорт 30 ноября 2023, 14:40 «ФедералПресс»: китайские машины подешевели благодаря укреплению рубля

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Автоэксперты фиксируют снижение стоимости машин китайских брендов на российском авторынке. Специалисты связывают это с укреплением курса рубля, сообщил «ФедералПресс».

Также одной из причин падения цен на китайские авто могла стать высокая конкуренция. Их доля в российском импорте за два года выросла до 92%, конкуренция между китайскими производителями может стать еще больше в 2024 году.

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Отмечается, что в ноябре автомобиль Tiggo 8 Pro упал в цене на 350 тысяч рублей, Tiggo 8 Pro Max — на 300 тысяч рублей. Кроссовер Jac JS6 подешевел сразу на 499 тысяч рублей.