Федеральную трассу перекрыли на Урале из-за метели

По данным информагентства, движение временно ограничено на участке от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль. Отмечается, что ограничение продлится до 20:00. В зависимости от погоды время могут изменить.

«Сейчас работу снегоуборочной техники на этом участке обеспечивают 46 машин ДПС. При ухудшении обстановки к ним готовы присоединиться еще 20 экипажей», — уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.