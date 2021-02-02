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    02 февраля 2021, 16:56

    Федеральную трассу перекрыли на Урале из-за метели

    Артур Блянихов

    В Челябинской области движение большегрузов по федеральной трассе М-5 «Урал» ограничено из-за метелей и сильного снега. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    По данным информагентства, движение временно ограничено на участке от границы с Башкирией до поворота на город Чебаркуль. Отмечается, что ограничение продлится до 20:00. В зависимости от погоды время могут изменить.

    «Сейчас работу снегоуборочной техники на этом участке обеспечивают 46 машин ДПС. При ухудшении обстановки к ним готовы присоединиться еще 20 экипажей», — уточнили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.