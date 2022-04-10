ФАС выступила против ограничений на количество машин такси в регионах

Федеральная антимонопольная служба выступила против ряда требований законопроекта о регулировании рынка такси, разработанного Минтрансом. ФАС в том числе не согласилась с лимитом на количество машин такси в регионах, написала газета «Известия».

Антимонопольная служба выступила против предоставления регионам права квотировать или ограничивать количество машин такси, устанавливать тарифы на услуги. Ведомство также не поддержало требование для агрегаторов открывать филиалы в регионах, где они работают.

О разногласиях стало известно из письма от 24 марта, которое глава ФАС Максим Шаскольский направил вице-премьеру Дмитрию Григоренко. В нем указано, что ряд поправок, предложенных Минтрансом, не согласовали с ФАС. В ведомстве считают, что законопроект устанавливает ряд необоснованных барьеров для агрегаторов, что может привести к «искажению» спроса и предложения.

Источник издания рассказал, что документ уже согласовали Минтруд, Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Ространснадзор, ФНС и Минздрав. В одном из министерств сообщили, что проект закон в ближайшее время рассмотрит кабмин, после чего документ направят в Госдуму.

Ограничения на максимальное количество такси законопроект предлагает устанавливать властям Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя и граничащих с ними регионов, если с ними заключат специальное соглашение. Ограничений по количеству регионов, которые могут ввести эту норму, документ не предусматривает. Источники газеты на рынке такси и в одном из ведомств сообщили, что власти Москвы поддерживают квотирование машин. Собеседник издания отметил, что большое желание сократить их количество есть у властей Москвы.

Общественник Петр Шкуматов объяснил, что желание сократить количество машин такси в городе связано с желанием не допустить их переизбытка и поддержать уровень заработка.

Ранее Минтранс Подмосковья сообщил, что в регионе снизилось число ДТП с участием такси.