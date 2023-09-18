Транспорт 18 сентября 2023, 18:14 ФАС проведет анализ цен билетов на автобусы и электробусы Путин поручил ФАС проанализировать цены билетов на автобусы за 2020–2022 годы Unsplash

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению президента России Владимира Путина проанализирует цены билетов на автобусы и электробусы за 2020–2022 годы. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания президиума Госсовета по вопросам развития общественного транспорта

Кроме того, ФАС должна будет представить предложения по повышению эффективности осуществления указанных перевозок.

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Путин также поручил правительству совместно с профильной комиссией Госсовета и властями регионов проконтролировать обновление общественного транспорта. Российский лидер также указал на необходимость продлить программы модернизации общественного транспорта до 2030 года.

Ранее мэр Москвы Собянин открыл развязку МКАД с Липецкой улицей после досрочной реконструкции. Благодаря новому комплексу транспорт станет доступнее для примерно для 500 тысяч жителей Бирюлева Западного, Восточного и близлежащих районов Подмосковья.