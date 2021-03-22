ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить страховщиков такси

Генпрокуратуру и ФАС попросили проверить деятельность страховых компаний по оформлению полисов ОСАГО для работы такси. Депутат Госдумы Александр Старовойтов, который стал инициатором запроса, хочет решить проблему с онлайн подачей заявления на сайтах организаций.

«Мною направлены два запроса с просьбой проверить деятельность страховых компаний по заключению договоров ОСАГО с владельцами такси. Первый запрос отправлен в Генпрокуратуру, второй в ФАС», — сообщил «Известиям» депутат.

В своем запросе депутат отметил, что участники рынка при подаче заявления на получение полиса ОСАГО через сайт сталкиваются со сбоями в работе системы. При этом оформить страховку в личных целях можно.

Заявку на получение полиса владельцы такси не могли отправить на сайтах «Ингосстраха», «Альфа-Страхования», страхового агентства «Элемент» и сервиса Sravni.ru. Полный список ресурсом неизвестен.

Страховые компании в беседе с «Известиями» сообщили, что сбоев на сайте нет. Представитель «Альфа-Страхования» отметил, что большинство таксистов не хотят платить полную стоимость полиса, так как он значительно дороже для юридического лица. Они пытаются скрыть, что используют автомобиль для заработка. Из-за этого страховщикам приходится тщательно проверять данные.

Член юристов России Юлия Рамзенкова считает, что страховые компании не хотят предоставлять полисы для такси из-за повышенного риска — автомобиль больше проводит времени на дороге, нежели личный. Поэтому и тарифы выше. Он отметил, что преодолеть нежелание страховщиков оформлять ОСАГО можно с помощью письменных обращений в страховую компанию с требованием заключить договор.