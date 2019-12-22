Европейская авиакомпания выпустила проездные на самолет

Годовой проездной позволит совершать 10 перелетов по фиксированной цене. Список направлений включает около 60 европейских городов, в частности Киев, Одессу, Днепр и Львов. Также в него попали марокканский Марракеш и Ереван.

Путешественникам предложат два вида проездных. Один из них — City Pass за 449 евро (45 евро за перелет). Благодаря ему можно будет летать из Вены в один из выбранных туристом городов. Второй вариант — Europe Pass за 799 евро (80 евро за перелет). Он дает доступ к перелетам во все города из списка.

Оба проездных включают в себя перелеты по тарифу Economy Light. Пассажир вправе взять с собой только ручную кладь.

Если клиент забронировал билет в счет квоты по проездному, он уже не сможет изменить дату или вернуть билет.

Новая услуга рассчитана исключительно на жителей Вены. Дело в том, что вылеты должны выполняться именно из столицы Австрии.