    22 декабря 2019, 20:31

    Европейская авиакомпания выпустила проездные на самолет

    Алена Макаренко

    Проездные билеты теперь функционируют и в небе. Их запустила авиакомпания Austrian Airlines, билеты распространяются на рейсы по Европе. Об этом сообщил портал Avianews.
    Европейская авиакомпания выпустила проездные на самолет

    Годовой проездной позволит совершать 10 перелетов по фиксированной цене. Список направлений включает около 60 европейских городов, в частности Киев, Одессу, Днепр и Львов. Также в него попали марокканский Марракеш и Ереван.

    Путешественникам предложат два вида проездных. Один из них — City Pass за 449 евро (45 евро за перелет). Благодаря ему можно будет летать из Вены в один из выбранных туристом городов. Второй вариант — Europe Pass за 799 евро (80 евро за перелет). Он дает доступ к перелетам во все города из списка.

    Оба проездных включают в себя перелеты по тарифу Economy Light. Пассажир вправе взять с собой только ручную кладь.

    Если клиент забронировал билет в счет квоты по проездному, он уже не сможет изменить дату или вернуть билет.

    Новая услуга рассчитана исключительно на жителей Вены. Дело в том, что вылеты должны выполняться именно из столицы Австрии.