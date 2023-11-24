Транспорт 24 ноября 2023, 19:06 «Это вранье». Планы о строительстве тоннеля через Керченский пролив опровергли в Крыму Глава Крыма Аксенов указал на ложь в новостях о тоннеле через Керченский пролив РИА «Новости»

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Россия не планировала строить тоннель под Керченским проливом совместно с китайской стороной. Опубликованная зарубежными СМИ информация является враньем, заявил глава Крыма Сергей Аксенов в личном Telegram-канале.

Он подчеркнул, что до начала строительства Крымского моста действительно было несколько идей проекта, в том числе власти задумывались о переправе через Керченский пролив в виде тоннеля и канатной дороги.

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«Но в итоге выбрали оптимальный и наиболее реалистичный вариант — мост. А все другие идеи давно отвергнуты и, так сказать, сданы в архив», — констатировал глава Крыма.

Он обратил внимание, что не понимает, на чем основаны заявления западных журналистов. Аксенов рекомендовал обозревателям не доверять украинским источникам и киевскому режиму, которые запускают в информационное поле ложные сведения.

«В их адекватности, мягко говоря, есть большие сомнения», — подчеркнул глава Крыма.

В заключение он с иронией заявил об «эксклюзивной» новости для западных СМИ, отметив, что на самом деле через Керченский пролив планируют построить не тоннель, а «терминал для телепортации».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал чушью сообщения иностранной прессы о тоннеле и отказался от последующих комментариев на эту тему.