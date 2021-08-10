«Это утопия». Союз автомобилистов высмеял идею о налоговых льготах за безопасную езду

Идея Госдумы о 50% скидки на уплату транспортного налога за безопасную езду — это утопия, хотя является неплохой заявкой. Такое мнение в беседе с «360» высказал вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

«Это утопия. Неплохая, или даже смешная заявка. Никогда государство свою копеечку не отдаст», — заявил эксперт.

Само понятие «безопасное вождение» весьма абстрактное, отметил Хайцеэр. За манеру езды пока никого не штрафовали, хотя возможно, что ситуация изменится с программированием камер, которые будут определять хаотичность движения.

«Это все реально. На шансов снизить налог у нас ноль. И заявления депутата — абсолютно в пустоту. Если это произойдет, это значит, что зимой на снегу будут вырастать тюльпаны», — заключил вице-президент Национального союза автомобилистов.

Поощрять россиян за безопасное вождение в виде скидки в размере 50% на уплату транспортного налога ранее предложил депутат Госдумы Иван Сухарев. Парламентарий направил такое обращение главе ГИБДД МВД Михаилу Черникову. Законодатель попросил оценить целесообразность такой льготы для снижения числа правонарушений на дорогах. Депутат пояснил, что скидку нужно предоставлять дисциплинированным автомобилистам, совершившим в течение налогового периода не более трех незначительных нарушений.