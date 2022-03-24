Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России призвала не верить заявлениям о росте цен на авиабилеты. По словам ведомства, их делают для увеличения продаж.

Предположения о возможном повышении стоимости авиаперелетов опубликовало несколько российских СМИ. Они ссылались на заявления авиакомпаний и их представителей, написал ТАСС.

«Подобные заявления могут привести к повышению спроса, что может быть использовано участниками рынка для увеличения продаж и негативно сказаться на ценах для конечного потребителя», — объясняет ведомство.

ФАС вынесла официальные предупреждения изданиям «ВТБ капитал» и «Национальное рейтинговое агентство». Предостережения получили и авиакомпании, заявлявшие о вероятном подорожании авиабилетов.

Ранее ведомство предупреждало о недопустимости спекуляций на росте цен представителей ряда отраслей. ФАС делала подобные заявления в адрес фармацевтов, агентов недвижимости и топливных компаний.