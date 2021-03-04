«Это маркетинг, все возможно». Появятся ли в России авиарейсы в неизвестном направлении?

Австралийская авиакомпания запустила рейсы в неизвестном направлении. Возможны ли такие туры в России, предположил независимый эксперт по туризму Дмитрий Яковлев. Его слова привело радио Sputnik.

Идея австралийцев — маркетинговый ход для развлечения людей, допустил он. Обычно туры по системе «фортуна» выходят по стоимости меньше, чем обычные пакеты предложений.

«Только в пандемию это сыграет, людей просто развлекают. Это еще и недорого. Все „таинственные отели“ и „фортуна"-пакеты в турах, когда вы приезжаете и на месте узнаете, в каком номере или отеле будете жить, они, наоборот, дешевле», — объяснил эксперт.

Такие рейсы нужны, чтобы заполнить емкости и предоставить людям скидку, не корректируя при этом цены на основной продукт.

«Это маркетинговые ходы вроде круговых рейсов, рейсов из города в тот же город, просто семичасовых полетов в воздухе», — отметил Яковлев.

Он допустил, что подобные рейсы возможны и в России, поскольку они представляют собой маркетинг.

Ранее авиакомпания Qantas запустила «Таинственные рейсы» по стране с неизвестным пунктом назначения. Пассажиры узнают название аэропорта прилета только после приземления. Это будут однодневные поездки по системе «все включено».