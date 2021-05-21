Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто обсудил с Life перспективы производства электрокаров Tesla на российском рынке.

Моржаретто напомнил, что на отечественном рынке уже продаются автомобили Tesla. При отсутствии официального дилера его функции выполняет Tesla Club, который также поставляет запчасти.

«И если сейчас Tesla придет на наш рынок, то это будет очень приятно. Тем более что спрос на эти автомобили есть», — заметил собеседник издания.

По его мнению, нет основания для открытия заводов Tesla в России, поскольку эти электрокары уже производят в Китае и США, где наблюдается большой спрос на подобный транспорт.