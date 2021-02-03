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    03 февраля 2021, 00:20

    Международное авиасообщение возобновили еще в двух регионах РФ

    Александра Ломейко

    Еще в двух российских городах возобновили международное авиасообщение. Самолеты за границу снова будут летать из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

    Решение приняли 2 февраля в правительстве РФ по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщила газета «Известия». Власти также учли эпидемическую обстановку.

    «Принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского», — уточнил кабмин.

    Несколькими днями ранее Россия снова запустила регулярные рейсы во Вьетнам, Катар, Индию и Финляндию. С 8 февраля возобновляются полеты российских самолетов в Грецию и Сингапур.

    В марте 2020 года РФ приостановила как регулярное, так и чартерное авиасообщение на фоне распространения коронавируса в мире. Ограничения на перелеты с рядом стран снимали постепенно.

    Европа, наоборот, усиливает ограничительные меры. Строгий локдаун ввели в Великобритании, а в Испании с осени прошлого года вплоть до мая действует чрезвычайное положение.