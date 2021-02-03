Международное авиасообщение возобновили еще в двух регионах РФ

Еще в двух российских городах возобновили международное авиасообщение. Самолеты за границу снова будут летать из Кемерова и Петропавловска-Камчатского.

Решение приняли 2 февраля в правительстве РФ по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с COVID-19, сообщила газета «Известия». Власти также учли эпидемическую обстановку.

«Принято решение о возобновлении перелетов в иностранные государства из международных аэропортов Кемерова и Петропавловска-Камчатского», — уточнил кабмин.

Несколькими днями ранее Россия снова запустила регулярные рейсы во Вьетнам, Катар, Индию и Финляндию. С 8 февраля возобновляются полеты российских самолетов в Грецию и Сингапур.

В марте 2020 года РФ приостановила как регулярное, так и чартерное авиасообщение на фоне распространения коронавируса в мире. Ограничения на перелеты с рядом стран снимали постепенно.

Европа, наоборот, усиливает ограничительные меры. Строгий локдаун ввели в Великобритании, а в Испании с осени прошлого года вплоть до мая действует чрезвычайное положение.