Автомобили подорожали в России. Но цены еще увеличатся

В первом квартале 2021 года стоимость автомобилей выросла на 2-8%. При этом компании планируют повысить цены еще больше. На суммах сказывается инфляция, изменение курса валют и дефицит машин.

В среднем цены на машины в начале 2021 года выросла на 2-8%, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на опрос дилеров. За первый квартал многие марки увеличивали стоимость автомобилей как минимум два раза. По словам сотрудника «Авилона» Андрея Каменского, индексация цен на машины происходит ожидаемо и плавно. Производители всегда пересматривают стоимость для компенсации инфляции.

В этом году корректировка произошла значительнее из-за нестабильного курса рубля, пояснил представитель «Рольфа» Владимир Мирошников. В «АвтоВАЗе» сообщили, что в январе Lada подорожала на 2%, а затем увеличение стоимости еще на 2% произошло в марте.

Мирошников отметил, что к росту цен привел и сохраняющийся дефицит машин. В частности, доступность автомобилей становится ниже из-за дефицита микросхем. Специалисты полагают, что рост цен на машины продолжится и дальше.